Candidatul independent la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, a declarat ca, dupa graficul primarului general, Gabriela Firea, Prelungirea Ghencea - Domnesti va fi realizata in 2979.

"Dupa graficul Gabrielei Firea, Prelungirea Ghencea - Domnesti va fi realizata in anul 2979. Gabriela Firea ne anunta vesela ieri ca lucrarile la proiectul Prelungirea Ghencea Domnesti sunt in grafic. Este o noua mostra a imposturii primarului nostru general, pe care locuitorii din zona, care suporta de ani de zile un trafic insuportabil, o resimt cel mai bine. In realitate, Gabriela Firea a preluat o lucrare din care pana in 2016 se realizase (inclusiv exproprieri) 3,7% si a dus-o in 2019 la un procent de realizare de 4%. In acest ritm, de 0,1% pe an, lucrarea va fi terminata in anul 2979", a spus Nicusor Dan, intr-un comunicat de presa.

Conform acestuia, pentru anul 2019 urmau sa fie realizate lucrari (inclusiv exproprieri) de 90 milioane lei si au fost realizate lucrari de 2 milioane lei (2% din lucrarile planificate pentru 2019).

"Cifrele exacte sunt urmatoarele: Costul lucrarii (inclusiv exproprieri) este de 565 milioane lei. Pana in 2016 fusesera executate lucrari de 21 milioane lei (3,7%). In 2017 urmau sa fie realizate lucrari de 5 milioane lei, nu s-a realizat nimic. In 2018 nu a fost planificat si nu s-a realizat nimic. In 2019 urmau sa fie realizate lucrari de 90 milioane lei, s-au realizat lucrari de 2 milioane lei (2% din lucrarile planificate pentru 2019)", a afirmat Nicusor Dan.

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta vineri printr-un comunicat ca lucrarile la obiectivul de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea" sunt "in grafic".

"In prezent se lucreaza la infrastructura rutiera si se relocheaza si modernizeaza retelele edilitare pe tronsonul cuprins intre strada Brasov si Strada Raul Doamnei. In perioada imediat urmatoare vor fi consemnate sumele aferente exproprierilor pentru tronsonul 2 al lucrarii, de la strada Raul Doamnei pana la strada Valea Oltului. Urmeaza demolarile pe acest tronson si inceperea efectiva a lucrarilor!", a spus Firea, potrivit Agerpres.

Potrivit PMB, noua artera, care va avea aproximativ 6 km, va avea cale dubla de tramvai, doua benzi de circulatie pe sens, pista de biciclete cu dublu sens, trotuare si spatii verzi intre acestea si partea carosabila. Totodata, se va mai realiza si un nod intermodal (tramvai 41, autobuze si microbuze ale liniilor preorasenesti), precum si o parcare de tip park&ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsa, ulterior, pana la 500 de locuri.

"Proiectul incepe pe Bulevardul Ghencea, de la Terminalul Tramvaiului 41, traverseaza intersectia cu Str. Brasov, se continua cu Prelungirea Ghencea, se intersecteaza cu principalele strazi si se termina la intersectia cu Centura Municipiului Bucuresti, intr-un nod intermodal. Toate intersectiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu strazile Brasov, Valea Oltului si Raul Doamnei vor fi semaforizate. (...) proiectul propus se va corela cu Nodul Rutier de la Domnesti", a adaugat PMB.