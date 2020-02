Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat ca este nevoie de actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD).

"Avem un Plan de Mobilitate Urbana Durabila, nu este perfect, are nevoie sa fie revizuit. (...) O parte dintre proiectele de infrastructura propuse de actualul primar nu tin cont de acel plan. (...) Avem nevoie sa luam acel plan, sa-l actualizam si apoi sa ne tinem de el. (...) Avem nevoie de o actualizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru urmatorii 30 de ani si (...) avem nevoie, de asemenea, de un PUG", a spus Voiculescu, la o dezbatere despre mobilitatea urbana.

In opinia sa, trebuie redefinit modul in care se circula in nordul Bucurestiului, dand exemplu ca in Baneasa ar putea fi un park and ride pana aproape de mall.

"Avem pe bune vreo 2-3 km de piste de biciclete. (...) Promisiunea mea e ca o sa avem cel putin 100 km in primul mandat", a precizat Voiculescu.

El a aratat ca ar trebui construite parcari de tip ''park and ride'' in toate punctele mari de intrare in Bucuresti.

"Resursa principala zilelor noastre sunt oamenii. Ce trebuie sa faca un oras ca sa fie unul de succes e sa faca viata in acel oras buna pentru oamenii care sunt acolo, respectiv pentru oamenii pe care vrea sa-i atraga. (...) Oamenii sunt resursa principala pentru care se bat nu doar tarile, ci mai ales orasele in zilele noastre. (...) Un aspect esential e mobilitatea", a spus Voiculescu.

Potrivit acestuia, la nivel global, Bucurestiul se afla pe locul 14 in ceea ce priveste congestia in trafic. Voiculescu a mentionat ca aceasta inseamna aproape 10 zile pe an pierdute in trafic.

In opinia sa, Bucurestiul trebuie sa-si regandeasca mobilitatea si sa se concentreze pe oameni si nu neaparat pe masini.

"O proasta practica e sa vorbesti despre vinieta, pe care apoi sa o si bugetezi, fara niciun fel de consultare cu nimeni, sa spui apoi ca o sa-ti vina si 1 miliard de lei din acea vinieta, dupa care sa spui: 'Poate facem un referendum'. Modul cum se fac planurile este asa: chemi experti la masa, dupa care te consulti cu toata lumea care este afectata de acel plan, dupa ce ai un plan bine stabilit, dupa asta il implementezi", a adaugat Voiculescu.

Dragos Pislaru, europarlamentar PLUS, a declarat ca romanii au tendinta sa uite ca nu sunt singuri.

"Ceea ce incercam sa transmitem din partea grupului Renew Europe (...) e ca nicio tara nu e singura si ca solutiile sunt la indemana. Grupul Renew e al treilea cel mai mare grup politic in Parlamentul European si prin PLUS si prin USR romanii au acum posibilitatea sa se conecteze cu o familie puternic pro-europeana. (...) Reteaua noastra de primari, viceprimari si consilieri in toata UE includ orase ca Dublin, Bratislava (...) si multe alte orase care au venit cu solutii care ne sunt si noua la indemana, daca vrem cu adevarat sa le gasim", a spus Pislaru.

Candidata Aliantei USR PLUS la Primaria Otopeni, Madalina Scurtu, a afirmat ca pasajele de trecere peste drumul national atat pentru vehicule, cat si pentru trecatori reprezinta o necesitate.

"Trebuie ca in Otopeni sa fie creata o gara cu statii de tren care sa lege rapid prin alta modalitate decat drumul national Bucurestiul de Otopeni. O linie de tren va asigura o alternativa rapida, comoda la calatoria cu masina", a adaugat Scurtu, potrivit Agerpres.

Stefan Roseanu, reprezentant al Asociatiei pentru Mobilitate Metropolitana, a declarat ca, pana in prezent, in Romania, PMUD a fost vazut ca un instrument obligatoriu pentru a se justifica de ce se vrea bani de la UE si ca nu a fost cu adevarat inteles scopul strategic al unui astfel de document.