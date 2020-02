Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, saptamana viitoare, PNL va ataca la Curtea Constitutionala hotararea prin care s-a stabilit structura Biroului Permanent al Camerei Deputatilor pentru noua sesiune parlamentara, sustinand ca, astfel, PSD ar fi "premeditat" ceea ce anunta acum, respectiv boicotul pentru a nu putea fi investit noul Guvern.

"Luni, Grupul deputatilor PNL va ataca la Curtea Constitutionala hotararea Biroului Permanent prin care s-a stabilit structura pentru noua sesiune, intrucat, am spus inca de atunci, PSD-ul, cu premeditare, in baza abuzului majoritatii, a luat practic un membru al Biroului Permanent si l-au pus la ei si au scazut un loc pe care trebuia sa-l dea PNL-ului. De ce e importanta povestea asta? Pentru ca, prin acel membru, practic, ei si-au creat o majoritate in Birourile Permanente reunite de 13 din 25", a spus deputatul Florin Roman, potrivit Agerpres.

El sustine ca, astfel, PSD ar fi "premeditat ceea ce anunta acum si anume boicotul, astfel incat sa nu poata avea investirea noului Guvern".