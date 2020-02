Ana Birchall, fostul ministru al Justitiei, a afirmat ca a venit si ziua in care sa citeasca o "dezinformare crasa" din partea unui judecator, facand referire la o afirmatie a Danei Girbovan.

"Fake news de la un judecator? Ei bine, da: a venit ziua in care sa citesc si o astfel de dezinformare crasa. Am pretentia ca la astfel de acuzatii foarte grave sa se vina si cu dovezi, nu doar cu…. 'am informatii'. Cum bine se stie judecatorii trebuie sa se bazeze pe dovezi de netagaduit, nu? Iar doamna Girbovan se considera o profesionista a dreptului. Intr-un astfel de context, nu pot sa nu ma intreb cat de moral a fost jocul cu 'uite demisia, nu-i demisia', cand doamna s-a aflat in carti pentru functia de ministru al Justitiei", a scris pe Faacebook Ana Birchall.

Afirmatia Danei Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania:

"Li s-a transmis procurorilor sa nu se inscrie la concursul pentru SIIJ. Am informatii din interior. A fost un val asumat de la varful Parchetului General. S-a rostogolit ideea falsa ca e un atac la independenta procurorilor", a spus Girbovan la un post de televiziune, potrivit antena3.ro.