Jurnalistul Radu Tudor a mentionat faptul ca daca alegerile anticipate vor avea loc in luna mai sau iunie, PNL se va afla in avantaj, dar daca acest lucru se va intampla in noiembrie este probabil ca partidul sa aiba probleme.

"Presedintele Romaniei de indata a desemnat primul-ministru dupa caderea Guvernului ieri in Parlament si dupa consultarile la Cotroceni cu partidele. Surpriza, sau mai degraba nu, premierul desemnat este cel care a fost demis de Parlament si anume Ludovic Orban.

O avalansa de opinii, de atitudini, de semnale care vin din partea liderilor politici ne demonstreaza ca ceea ce a facut in aceasta seara Klaus Iohannis nu va reprezenta solutia rapida pentru iesirea din criza. Caderea unui Guvern prin motiune de cenzura reprezinta un moment de criza politica. Daca presedintele crede ca prin aceasta nominalizare se va rezolva criza, nu aceasta este calea. Dar daca presedintele si-a propus sa duca pana la capat aceasta criza, sa o extinda pana la declansarea alegerilor anticipate, atunci a luat decizia potrivit acestei strategii: Presedintele Iohannis este cel mai mare avocat al alegerilor anticipate. Realieaza probabil, ca doar acum PNL mai poate valorifica scorul bun pe care il are in sondaje. Daca se fac alegeri anticipate in mai, iunie PNL este inca pe cai mari. Daca se fac in noiembrie s-ar putea sa fie prea tarziu pentru PNL. Drept pentru care, presedintele in ciuda tuturor reactiilor negative care vin din partea formatiunilor politice cu exceptia PNL il desemneaza din nou pe Ludovic Orban prim-ministru. Acesta trebuie sa stranga o majoritate de voturi, de cel putin 233 de voturi pentru a fi investit. Senzatia mea este ca nu se doreste nici reinvestirea Guvernului Orban, nici castigarea unei noi majoritati parlamentare, ci se doreste ceea ce presedintele a spus in mod repetat de cand a castigat cel de-al doilea mandat: trebuie sa mergem la anticipate", a mai adaugat jurnalistul, potrivit antena3.ro.