Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca PNL se va face de ras din nou daca va merge in continuare cu Ludovic Orban in functia de premier.

"Si inteleg ca acest mascarici politic va fi propus iar prim-ministru??? Ce blestem pe Romania!

Update - Ma amuza activarea frenetica a postacilor de la PNL care au primit azi ordin sa ma injure in toate felurile cu lozincile usor puerile si stupide gandite la Partid /intrebarea mea ramane: a spus Ludovic Orban ca, daca ajunge Premier, interzice ordonantele de urgenta? A spus? A adoptat Ludovic Orban ca Premier 25 de ordonante intr-o zi (55 in 3 luni) - a adoptat! Oricat ma injura pe mine postacii lor acest adevar ramane - iar se face de ras daca merg in continuare cu aces Orban! Punct", a scris Victor Ponta pe Facebook.