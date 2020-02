Presedintele Klaus Iohannis il propune din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru.

"Intoarcerea la electorat este solutia corecta, este solutia care satisface nevoia de democratie in Romania. Mai simplu spus, intoarcerea la electorat inseamna alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea optiune, am prezentat partidelor aceasta optiune. (...) Este normal si pot sa inteleg ca majoritatea partidelor au nevoie de discutii interne, in forurile lor, pentru a lua o decizie in acest sens. Acest lucru sper sa se intample foarte repede. Dar pana atunci cred ca putem sa facem urmatorul pas. Urmatorul pas foarte concret este desemnarea, din partea mea, a unei persoane insarcinate cu formarea unui nou Guvern. Asadar, dupa ce m-am consultat cu toate partidele si formatiunile parlamentare, il desemnez pe domnul Ludovic Orban sa formeze un nou Guvern si sa se prezinte in Parlament", a aratat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Presedintele a facut si o scurta prezentare a viziunii sale cu privire la situatia politica actuala.

"Avem un Guvern liberal care a venit cu o agenda reformatoare, a dorit sa reformeze multe programe, sa vina cu imbunatatiri pe legislatia electorala, pe masuri economice, pe masuri sociale, toate in interesul Romaniei si al romanilor. De asemenea, a dorit sa repare greselile care, evident, au fost facute de guvernele pesediste (...). Pe de alta parte, avem un PSD care are inca foarte multi parlamentari si care se opune acestor schimbari. Deci pe de o parte un Guvern care vrea sa miste lucrurile, de cealalta parte - un PSD care doreste sa opreasca lucrurile", a spus Iohannis.

El a dat ca exemplu incercarea Guvernului Orban de a aduce imbunatatiri legislatiei cu privire la alegerile locale, prin alegerea primarilor in doua tururi.

"PDS nu a dorit, a depus motiune, motiunea a trecut ieri. Astazi avem consultari", a amintit Iohannis, potrivit Agerpres.

Presedintele Iohannis i-a invitat joi la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, cu o zi in urma, prin motiune de cenzura.