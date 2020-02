Analistul politic, Bogdan Chirieac, sustine ca USR-PLUS evolueaza, iar Dacian Ciolos este o propunere puternica pentru functia de premier.

"Ciolos este o propunere puternica si arata ca zona USR-PLUS se trezeste. Acum USR se afla in aceeasi situatie in care se afla PSD acum un an. Domnul Barna are, nu are dosar, e clar, nu e clar, nu e lamurit", potrivit antena3.ro.

"Vine cu domnul Ciolos care da si semne ca nu a calculat bine cand a plecat la Bruxelles, pentru ca ar fi avut sanse mai mari la presedintia Romaniei, daca ar fi candidat. E un moment important! Nu e chiar o popularitate iesita din comun pentru domnul Ciolos, dar e o solutie mai buna decat Ludovic Orban", a spus Bogdan Chirieac in cadrul unei emisiuni.