Lectura sub un minut

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca partidul sau nu va sustine formarea unei majoritati pentru candidatul propus de PSD in functia de premier. Acesta sustine ca au votat motiunea doar pentru ca nu erau de acord cu alegerea primarilor in doua tururi.

"I-am spus presedintelui care este punctul nostru de vedere legat de situatia politica. Am spus ca nu vom constitui o majoritate in jurul candidatului PSD la premier, votul pe motiune a fost pentru ca nu vrem alegeri pentru primari in doua tururi. I-am spus si ca nu avem propunere pentru premier", a declarat Kelemen Hunor, potrivit antena3.ro.

Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la Cotroceni pe presedintii partidelor si formatiunilor politice pentru a discuta in vederea desemnarii unui candidat in functia de premier.