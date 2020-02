Ludovic Orban a declarat ca propunerea de premier din partea PNL este chiar el si urmeaza sa stabileasca o strategie pentru a declansa alegerile anticipate.

"Propunerea de premier este in conformitate cu hotararea Consiliului National, in persoana presedintelui partidului, subsemnatul Ludovic Orban. De asemenea, i-am prezentat presedintelui decizia conducerii PNL de a sustine intrunirea conditiilor constitutionale pentru declansarea alegerilor anticipate. Romania are nevoie de o buna guvernare, are nevoie de un parlament cu adevarat reprezentativ, format din oameni onesti, competenti, din oameni dedicati servirii interesului public, care sa reprezinte cu adevarat interesele, obiectivele si aspiratiile cetatenilor romani. Romania are nevoie de un parlament care sa fie oglinda fidela a optiunilor actuale ale cetatenilor romani si care sa poata stabili o majoritate care sa sustina un guvern care sa puna in practica masurile de reforma, masurile de modernizare, masurile de dezvoltare a Romaniei intr-un ritm cat mai rapid. I-am prezentat presedintelui acest obiectiv al nostru.

De asemenea, i-am prezentat deciziile care au fost luate astazi, si anume decizia ca parlamentarii PNL sa participe la procedurile de investire ale celor doua guverne care vor fi rezultatul propunerilor facute de presedinte, dar sa nu voteze investirea. Pentru ca, repet, pentru a se intruni conditiile constitutionale care sa permita presedintelui Romaniei sa dizolve acest parlament dominat de parlamentarii nascuti din pixul lui Dragnea este necesara respingerea de catre Parlament a doua propuneri de guvern", a declarat Ludovic Orban, potrivit antena3.ro.