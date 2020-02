Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD si Pro Romania au majoritate in ceea ce priveste sustinerea propunerii de premier, fata de Ludovic Orban care "s-a autopropus".

"Mandatul nostru este foarte clar. Avem o propunere de premier, Remus Pricopie. Suntem doua forte politice care sustinem aceeasi propunere si avem cea mai mare majoritate. Am dovedit ieri prin vot, Guvernul Orban a fost demis cu 261 de voturi. Noi am fost chemati la consultari si vom sta de vorba cu presedintele. Vom veni cu lamuriri dupa. (...) PSD plus Pro Romania au numarul cel mai mare de parlamentari in jurul unei propuneri. Domnul Orban s-a autopropus (premier-n.red)", a spus presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, potrivit hotnews.ro.