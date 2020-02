Ponta a spus ca a vrut anticipate dupa Dancila, dar Orban s-a lacomit, a vrut sa fie prim-ministru si sa puna oameni in functii publice.

Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a sustinut ca partidul pe care il conduce este de acord cu alegerile anticipate, dar nu poate face nimic in acest sens. Avand majoritatea in Parlament, PSD va decide acest lucru.

"Eu sunt pentru soluţia anticipatelor, dar PSD are majoritatea şi dacă va decide să le amâne o pot face prin tot felul de întârzieri. Ar fi cel mai rău pentru România, nu ştiu pentru partide cui i-ar conveni".

In acest context, Ponta a facut referire si la cazul Guvernul Boc: "A fost cazul guvernului interimar Boc pe care l-am suportat 4 luni, pe Orban interimar l-am avea 9 sau 10 luni ar fi un lucru negativ. De la 1 septembrie trebuie puse in aplicare legea pensiilor si alocatiilor si celelalte prevederi ce nu pot fi stopate prin OUG", potrivit adevarul.ro.

Acesta a mai spus si faptul ca l-a sfatuit pe Ludovic Orban sa nu intre in guvernare: "Eu am zis sa avem anticipate dupa guvernul Dancila, asa era normal. Orban s-a lacomit, a vrut sa fie prim-ministru, sa puna oamenii in functii".