Paul Stanescu se declara convins ca PSD va avea o majoritate pentru investirea unui nou Guvern.

"Avem minimul de 233 de semnaturi, deci asta inseamna ca avem o majoritate la aceasta ora si, dupa intalnirea cu presedintele, vedem ce decizii vom lua in continuare. Asa cum spune presedintele, vom decide pas cu pas si noi", a declarat Paul Stanescu.

"Nu e nimic secret (…) si sper sa avem chiar mai mult de 233 de semnaturi (…) Sunt convins ca vom avea majoritate, deci vom avea peste 233 de voturi pentru investirea unui nou Guvern", a mai spus Stanescu inainte de sedinta PSD.

Paul Stanescu a fost intrebat ce va face PSD in cazul in care Iohannis va ignora majoritatea anuntata de social-democrati si il va propune tot pe Orban in functia de premie, iar acesta a raspuns: "Bun, am inteles, mergem la Cotroceni astazi, dupa pranz stim exact si vom spune exact care sunt urmatorii pasi pe care-i va face Partidului Social Democrat impreuna cu cei care vor fi langa PSD, PRO Romania, poate si altii".

A fost intrebat si daca sunt sanse sa se ajunga la anticipate: "Sigur, incepem iar cu daca, sunt sanse sa ajungem la anticipate, sunt sanse sa nu ajungem la anticipate".

"Ce-mi doresc eu… sigur ca trebuie sa respectam democratia cu totii, ce a ales poporul in 2016, sa respectam democratia cu totii", a spus Stanescu, potrivit g4media.ro.