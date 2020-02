Liviu Plesoianu s-a revoltat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, dupa ce Pro Romania si PSD au anuntat ca il vor sustine pe Remus Pricopie pentru functia de premier.

"Ciolacu zice ca Soros-Securistan-Pricopie e 'propunerea PSD'. Daca mai e vreun parlamentar PSD care are o problema cu decizia domnului Ciolacu, ar fi bine sa se exprime. Daca nu, atunci bine... Daca e ok asa, daca bataia asta de joc e in regula pentru toata lumea, atunci cred ca momentul unei decizii personale e foarte aproape. Este pur si simplu revoltator si de netolerat ce se intampla! Faptul in sine, dar si tacerea asurzitoare... ", a scris pe Facebook Liviu Plesoianu.