Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat miercuri ca il va propune pentru functia de premier pe Remus Pricopie, sustinut si de Pro Romania.

"Am avut o discutie cu Victor Ponta si am decis sa mergem impreuna cu o singura nominalizare la Cotroceni, in persoana lui Remus Pricopie", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Potrivit lui Ciolacu, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, fost ministru in Guvernul Ponta, este "un ministru foarte bun, absolvent Fulbright, un proeuropean si un proamerican convins", adaugand ca, daca va fi desemnat de presedintele Klaus Iohannis, Remus Pricopie "o sa faca un guvern foarte bun".

La randul sau, Victor Ponta a afirmat ca Remus Pricopie este o persoana cu experienta administrativa.

"Am discutat cu domnul Ciolacu, am spus ca nu propunem nici de la Pro Romania, nici de la PSD. O persoana de centru-stanga, suficient de europeana, suficient de moderna, cu o experienta administrativa, a fost un ministru foarte bun Remus si este un rector foarte bun, impotriva caruia domnul Iohannis nu cred ca are nimic. E un om care nu e nici din echipa lui Dragnea, nu e nici ciuma rosie", a spus Ponta.

Citeste si: Ponta: Orban s-a lacomit, a vrut sa fie prim-ministru, sa puna...

El a aratat ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, nu si-a formulat un punct de vedere in legatura cu aceasta propunere, insa nu are nimic de obiectat impotriva lui Remus Pricopie.

"Am discutat cu domnul Tariceanu, i-am spus de domnul Pricopie, in niciun caz nu e o reactie impotriva lui Remus Pricopie si va discuta, nu putea sa ne dea o solutie pe loc. Nu inseamna ca aceasta solutie va fi acceptata si de domnul Iohannis", a precizat Ponta.

Pe de alta parte, Ciolacu a multumit colegilor sai din PSD, UDMR, Forta Nationala si Pro Romania pentru ca impreuna au reusit sa indeparteze Guvernul Orban.

"Cred ca au castigat romanii. Democratia, economia si sanatatea romanilor sunt mai sigure din acest moment, dupa ce a fost indepartat acest Guvern. Scorul de 261 de voturi este un scor impresionant pana si pentru noi, cati oameni au putut sa voteze astazi indepartarea Guvernului", a mentionat el.