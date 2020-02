Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat de ce a fost nevoit Ministerul Finantelor sa se imprumute de bani.

"Transparenta 100%!

In luna februarie MF a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde lei. Bineinteles este vorba de o tinta. Totul depinde de conditiile pietei iar suma finala poate sa fie mai mare sau mai mica.

Dar de ce trebuie sa se imprumute MF?

Doua motive:

- deficitul bugetar ESTIMAT pentru acest an

- plata imprumuturilor care vin la scadenta din anii anteriori.

De aceea eu doresc surplus la buget. Sa platesc imprumturile facute de socialisti din surplus si sa nu fie nevoie sa ma imprumut din nou.

Lucrurile sunt simple si ma mira ca exista confuzie si nu doar la socialisti.

Cum am ajuns aici?

Foarte simplu. Socialistii de la PSD sunt incompeteneti, iresponsabili si interesati doar de buzunarul propriu, nu de sanatatea economiei.

Au trecut prin parlament doua legi cu IMPACT BUGETAR NEGATIV MAJOR- fara surs de finantare , legea salarizarii si legea pensiilor.

Astfel. In fiecare luna de la buget se platesc:

- aproximativ 11 miliarde de lei pentru pensii si ajutoare sociale. Doar legea pensiilor votata de PSD anul trecut inseamna ca in fiecare luna 2 miliarde lei trebuie luati de undeva- PSD nu a indicat sursa de finantare.

- aproximativ 9 miliarde lei salarii in sectorul bugetar. Si aici sunt aproape 2.5 miliarde lunar care nu au sursa de finantare.

- aproximativ 4 miliarde lei pentru medicamente si bunuri si servicii

- aproximativ 1 miliarde de lei pentru subventii agricultura in avans

Mai sunt si alte cheltuieli dar acestea sunt majore.

Se vede clar ca avem 4.5 miliarde lei fara acoperire si banii trebuie luati de undeva. PSD cand a trecut ledgile prin Parlament le-a lasat fara sursa de finantare- subminarea economiei nationale?

Nu exista secrete aici. Anunt la inceput de an necesarul de finantare pentru tot anul. La inceput de luna tinta pentru luna respectiva. Pietele stiu cand incerc sa imprumut de pe piata locala.

Ce fac eu diferit?

Tintesc surplus bugetar pe termen mediu. Pietele au incredere si ne premiaza cu dobanzi mai mici. DOAR asa pot sa reduc datoria publica si implicit sumele imprumutate. Deja am inceput cu un deficit mai mic in 2020.

#RomaniiTrebuieSaStie

P.S. Sa fie clar. MF nu are politica de creditare si nici nu contracteaza sistematic datorie publica. Ca astfel de aberatii sa nu mai fie enuntate de oficiaili romani, aveti grija ce votati si pe cine trimiteti in Parlament", a scris pe Facebook Florin Citu.