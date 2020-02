Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca este foarte multumit de activitatea ministrilor si ca acestia sunt oameni corecti, cinstiti si muncitori.



"Sunt foarte multumit de activitatea ministrilor. Eu i-am evaluat intr-o perioada destul de lunga, sunt oameni a caror cariera, al caror background profesional este greu de pus in discutie, sunt oameni corecti, oameni cinstiti si oameni muncitori, oameni care fac tot ce depinde de ei ca sa fie realizat programul de guvernare si sa imbunatateasca functionarea domeniilor pe care le coordoneaza. Sunt foarte multumit de activitatea ministrilor", a spus Orban la Palatul Parlamentului, intrebat daca este multumit de modul in care comunica ministrii, avand in vedere ca au fost liberali care i-au criticat pe unii dintre ei, relateaza Agerpres.

Orban a mentionat ca membrii Executivului nu "fug de presa".

"Eu gresesc ca stau oricat e nevoie pe orice fel de intrebare, pe orice fel de subiect. In mod normal, un ministru trebuie sa comunice si asa i-am sfatuit: atunci cand au de comunicat lucruri importante, proiecte de lege, lansarea de programe, semnarea de contracte, subiecte precise. Si pe subiecte controversate. Nu a fugit nimeni de presa si de fiecare data vi s-a dat raspuns la orice fel de intrebare", a afirmat el.

Intrebat de ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a evitat sa raspunda unor intrebari puse de jurnalisti, Orban a spus: "Va sfatuiesc, de exemplu, sa va duceti la niste case de pensii sa vedeti ca nu mai exista penibilele ghisee la care pensionarii erau tinuti, iar pensionarul a fost pus pe picior de egalitate cu functionarul si este servit fata in fata".

In ce il priveste pe ministrul Sanatatii, Victor Costache, premierul a spus ca "legea nu ii interzice sa isi profeseze meseria de chirurg".

"Toti cei care vor sa fie operati de domnul doctor, un renumit chirurg, isi exprima ei preferinta de a fi operati de catre domnul ministru. El nu opereaza in zilele de munca, ci in cele de weekend. Daca a existat probabil o urgenta si a fost solicitat in mod expres (sa opereze intr-o zi de miercuri - n.r.) si nu exista alt medic chirurg, probabil a luat decizia, dar trebuie verificate toate informatiile astea. Eu cred ca salvarea vietii sau sanatatea pacientilor pe care ii opereaza domnul ministru al Sanatatii sunt foarte importante. Ca atare, atat timp cat nu exista niciun fel de incompatibilitate sau conflict de interese intre pozitia de ministru pe care o are si calitatea de chirurg care opereaza, care chiar salveaza oameni, nu am de ce sa am vreun repros la adresa domniei sale", a adaugat el.