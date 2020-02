Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca o comisie de ancheta pentru audierea ministrilor PSD in legatura cu rezultatele pe care le-au obtinut in ultimii ani nu poate fi generata fara o fundamentare corespunzatoare.



"Dupa ce am criticat sever toate parodiile astea de comisii de ancheta, ar fi culmea sa generam si noi comisii de ancheta fara o fundamentare. De altfel, in actual Parlament, mai am foarte putine sperante ca se poate realiza un demers concret (...). Circoteca pesedista cu pseudocomisiile de ancheta, cu sufrageria, cu ancheta pe SPP. Chiar imi aduc aminte, ei au generat ancheta pe SPP, au anuntat ca ministrii isi retrag cererile, adica nu mai accepta SPP si dupa aceea, cand a inceput presedintia Consiliului Uniunii Europene, au fost obligati sa accepte SPP-ul", a precizat Orban la Palatul Parlamentului, intrebat pe aceasta tema, relateaza Agerpres.

El a adaugat ca daca PNL nu ar fi revenit la guvernare si nu ar fi luat masurile necesare, imaginea si credibilitatea Romaniei ar fi avut extrem de mult de suferit.

"Daca Partidul National Liberal nu ar fi revenit la guvernare si nu ar fi luat toate masurile pe care le-am luat, de la rectificarea bugetara, adoptarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, imaginea si credibilitatea Romaniei ar fi avut extrem de mult de suferit", a afirmat Orban.