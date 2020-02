Senatorul Vlad Alexandrescu este propunerea USR pentru presedintia Camerei superioare a Parlamentului, a anuntat luni liderul desemnat al senatorilor USR, Radu Mihail, care a precizat ca "se va deschide o perioada de negocieri".



"Am avut discutii in cadrul grupului parlamentar de la Senat si am decis ca vom sustine un candidat - este vorba de senatorul Vlad Alexandrescu - care va fi candidatul nostru la presedintia Senatului", a declarat Radu Mihail la Parlament, informeaza Agerpres.

Intrebat de ce USR nu are un candidat comun cu PNL, senatorul a spus: "Deocamdata este vorba de a arata ca avem oameni capabili sa ocupe a doua pozitie in stat si asteptam sa vedem cum vor juca colegii de la PNL pe acest subiect".

"Avem datoria sa aratam romanilor ca avem oameni mult mai capabili decat ce au vazut pana acum sa fie presedintii Senatului. Asta e obiectivul principal. Se deschide o perioada de negocieri, asta e", a adaugat Radu Mihail.