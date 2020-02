Parlamentul s-a reunit, luni, pentru prezentarea motiunii de cenzura depuse de PSD, dupa angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin.



Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 287 parlamentari.

La sedinta participa premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului.

Motiunea de cenzura, intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" si semnata de 208 parlamentari, este citita in plen de deputatul PSD Daniel Suciu.

Potrivit semnatarilor, Guvernul Orban trebuie demis de urgenta atat pentru ca schimbarea sistemului electoral in prag de alegeri incalca standardele europene, cat si pentru ca adoptarea acestor modificari s-a facut in mod unilateral, fara consultare si dezbatere, prin angajarea raspunderii de catre partidul aflat la Putere.

"Cu fiecare angajare de raspundere, ordonanta dupa ordonanta, Guvernul PNL vrea sa demonstreze tuturor ca este groparul democratiei romanesti! V-am avertizat public, in repetate randuri, ca exista o linie rosie peste care nu se poate trece si ca modificarea legilor electorale cu atat de putin timp inainte de alegeri este un abuz de democratie. Ati ignorat cu buna stiinta toate aceste avertismente, ati calcat in picioare normele constitutionale si ati trecut cu tancul peste standardele europene doar pentru a va satisface setea electorala de putere! Curtea Constitutionala v-a spus deja, prin cele doua decizii din 29 ianuarie 2020, ca mergeti pe un drum gresit. Ca este un abuz de putere sa vii cu angajari de raspundere pe proiecte aflate deja in procedura parlamentara. Ca PNL incalca grav Legea fundamentala! Domnule Orban, ati deschis o cutie a Pandorei care poate avea repercusiuni tragice pe viitor asupra tuturor romanilor. Regulile democratice nu sunt facultative!", sustin semnatarii motiunii, potrivit Agerpres.

Acestia considera ca decizia de a modifica legislatia electorala cu patru luni inainte de alegeri arunca Romania la "marginea Europei".

"Nu poti sa fii la putere si sa modifici legea electorala din interes conjunctural, cu cateva luni inainte de alegeri, pentru a-ti crea un avantaj propriu. Este un abuz de putere evident. Un abuz care incalca in mod flagrant Constitutia Romaniei si standardele de buna practica definite de Comisia de la Venetia si impartasite de toate statele membre ale Uniunii Europene. Niciunul dintre dumneavoastra nu cred ca isi doreste sa fie partasul unui asemenea abuz. Problema principala nu e daca alegerile sunt intr-un singur tur, in doua tururi sau in zece. Discutii privind modificarea legislatiei electorale se pot realiza, dar nu asa, incalcand toate normele, cutumele legislative. Noua nu ne e frica de alegeri, cei care schimba legea cu patru luni inainte de scrutin sunt cei care cred ca, daca nu schimba regulile, vor avea o problema, dar acesta nu este un argument democratic. Asadar, stimati colegi, avand in vedere dorinta PNL de a privatiza democratia din Romania, va rugam sa sustineti aceasta motiune de cenzura! Drumul Romaniei nu este spre est. Nu-i lasati sa duca Romania pe acel drum!", transmit semnatarii motiunii.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere in cel mult cinci zile de la data depunerii. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.

Pentru a trece motiunea de cenzura este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari.

Potrivit Constitutiei, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis daca, dupa asumarea raspunderii, se depune motiune de cenzura si aceasta este adoptata. Daca Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat.