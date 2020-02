Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu exista un numar suficient de parlamentari care sa asigure reusita motiunii de cenzura depusa de PSD.

"Conform evaluarii actuale, nu exista un numar suficient de parlamentari, astfel incat sa asigure reusita motiunii", a declarat Ludovic Orban.

"BPN al PNL a stabilit pozitia fata de motiunea de cenzura. Obiectivul fundamental este sa puna in practica vointa cetatenilor care isi doresc alegerea primarilor in doua tururi. Plecand de la acest obiectiv, PNL va impiedica adoptare motinii de cenzura. Am luat decizia ca parlamentarii PNL sa fie in plen si sa voteze la vedere impotriva motiunii de cenzura.

Am mandatat grupurile parlamentare de la Senat si Camera Deputatilor sa poarte negocieri cu toate grupurile parlamentare partenere, cu parlamentari individual, indiferent daca sunt neafiliati sau apartinand unor grupuri politice, pentru a convinge acesti parlamentari ca e extrem de benefic ca sistemul de alegere a primarilor in doua tururi sa fie adoptat, si, ca atare, sa nu voteze in favoarea motiunii", a mai spus premierul, potrivit digi24.ro.