Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca acum este sigur ca va avea voturile necesare pentru ca motiunea de cenzura, impotriva Guvernului Orban, sa treaca.

"Da, sunt sigur ca acum avem voturile necesare sa treaca motiunea", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit g4media.ro.

In cazul in care motiunea de cenzura va trece, Ciolacu a spus ca va face "o propunere de premier din afara partidului".

Presedintele interimar al PSD a fost intrebat si daca Sorin Grindeanu este o posibila propunere de premier, iar acesta a raspuns: "Nu am stat cu dansul de vorba".

Cand a fost intrebat daca prefera alegeri anticipate, Ciolacu a spsu: "Nu am nicio problema cu niciun fel de alegeri. Prefer democratia sa fie respectata. In cazul in care e criza politica, nu se poate ajunge la un guvern, se merge la anticipate. Eu prefer alegeri din 4 in 4 ani, dar nu exclud anticipatele. E criza politica, asa spune Constitutia".