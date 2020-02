Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni, corespondentului Mediafax, ca in cazul de la Ditrau nu poate fi pusa o eticheta pe intreaga comunitate.



Presedintele formatiunii le-a transmis locuitorilor din Ditrau sa ramana calmi si sa nu accepte nicio forma de extremism.

"Noi am avut inca de miercurea trecuta o reactie corecta in ceea ce priveste situatia din Ditrau, si parlamentarii nostri din zona si organizatia nationala, prin care am respins orice forma de propagare a urii si am spus ca trebuie sa ne calmam, sa pastram normalitatea si sa nu permitem nicio forma de extermism. Ma surprinde ca o parte a presei si anumiti politicieni amplifica aceasta poveste, fiindca in momentul in care sunt 150 de oameni nu poti pune eticheta pe o intreaga comunitate si nu poti merge pe directia vinei colective la Ditrau, din cauza unui preot exaltat si a unor persoane care au o pozitie care nu poate fi acceptata si sustinuta. Le transmit locuitorilor din Ditrau sa ramana calmi, sa nu accepte manipularea si nicio forma de extremism", a spus Kelemen Hunor, potrivit Hotnews.

De asemenea, el a sustinut ca situatia din Ditrau nu este caracteristica pentru comunitatea maghiara si UDMR.

"Nu va gasi nimeni in programul nostru si nici in declaratiile noastre ca am sustine asa ceva. Fenomenul este mult mai complex si trebuie excluse din start aceste forme de excludere si resping categoric vina colectiva, care nu duce nicaieri. Poate avem de-a face cu un patron mai lacom, mai dur, pe de-o parte, iar de cealalta parte avem niste oameni lezati, dar nu este caracteristic ceea ce s-a intamplat pentru intreaga comunitate si deloc pentru UDMR. Cei doi muncitori din Sri Lanka nu sunt migranti ilegali, ei au venit cu acte in regula sa munceasca, e nevoie de forta de munca si sunt bineveniti", a afirmat Hunor.

Aproximativ 300 de cetateni ai comunei Ditrau, judetul Harghita, au participat, sambata, la o adunare populara unde s-a analizat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutăria din comună.