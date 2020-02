Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, sustine ca, in cursa pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea "va fi fara probleme batuta".

"Cred ca Gabriela Firea va fi fara probleme batuta, chiar daca astazi pare ca inca are rezidual ceva incredere. Va fi batuta in momentul campaniei, ea doar va scadea in urmatoarele luni de zile. Cat despre candidatii din Bucuresti, la Sectorul 1 nu are nicio sansa nici Tudorache, iar Clotilde Armand este o gluma. Din punctul meu de vedere, candidatul liberal o va spulbera", a declarat Rares Bogdan, potrivit antena3.ro.

Acesta mai sustine ca PNL "a castigat deja" sectorul 2, iar sectorul 4 va fi castigat tot de PNL.