Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat, luni, rezultatele selectiei pentru propunerile de numire in mai multe functii de conducere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Pentru functia de prim-adjunct al procurorului general al PICCJ, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, il propune pe procurorul general interimar, Bogdan Licu.

Totodata, Madalina Scarlat este propusa pentru functia de adjunct al procurorului-sef al DNA.

Pentru functia de adjunct al procurorului general a fost propusa Maria Magdalena Militaru de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, iar pentru functia de sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica de la PICCJ - Adriana Denisa Cristodor.

Procurorul Catalin Ranco Pitu este propunerea pentru functia de sef al Sectiei parchetelor militare de la PICCJ, in timp ce pentru functia de adjunct al procurorului-sef de la DIICOT a fost propusa Oana Daniela Patu.

Pentru functiile de procuror-sef la Sectia de resurse umane si documentare Parchetul General, sef Sectia de combatere a coruptiei, respectiv sef al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul DNA nu se vor face propuneri, optandu-se pentru respingerea candidaturilor si organizarea unei noi proceduri de selectie.

"Pentru posturile ramase astfel vacante in conformitate cu pct. 3 supra, precum si pentru cele care ar putea ramane vacante in urma deciziilor Presedintelui Romaniei asupra propunerilor formulate de Ministrul Justitiei, Ministerul Justitiei va organiza o noua procedura de selectie la o data ulterioara in cursul lunilor martie - aprilie 2020", a informat Ministerul Justitiei, potrivit Agerpres.

Propunerile ministrului Justitiei vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Dupa obtinerea avizului CSM, ministrul Justitiei va inainta propunerile presedintelui Romaniei in vederea numirii.