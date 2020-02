PNL este capabil sa guverneze cel putin inca patru ani, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, la Consiliul National al PNL care a avut loc la Parlament.

Prim-vicepresedintele liberal sustine ca PNL a atins o maturitate politica pe care nu o mai are niciun alt partid in Romania.

"Am atins o maturitate politica pe care nu o mai are niciun alt partid din Romania, nu numai ca am invins un adversar periculos, PSD, dar am aratat ca avem forta sa venim in fata romanilor cu pareri solide pe care sa le ducem la capat. (...) Am castigat alegerile europarlamentare, prezidentiale si guvernam Romania. Suntem intr-un moment de bilant in care va propun ca fiecare dintre dumneavoastra sa va insusiti aceste decizii pe care PNL le-a luat prin Guvern si care arata de fapt ca suntem capabili sa guvernam Romania cel putin patru ani de acum inainte", a spus Turcan, citeaza Agerpres