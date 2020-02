Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a scris, duminica, intr-o postare pe pagina sa deFacebook, despre "ce a insemnat guvernarea toxica PSD".

Citu a amintit despre cresterea dobanzilor, cea mai mare inflatie si cel mai mare deficit bugetar din UE.

"Sa nu uitam ce a insemnat guvernarea toxica PSD: cresterea dobanzilor de la 0.8% la peste 5%. Asta in timp ce in restul Europei dobanzile scadea. Trecerea de la deflatie la CEA MAI MARE rata a inflatiei din UE, cel mai mare deficit bugetar din UE. In UE sunt astazi 12 tari cu surplus bugetar printre care si Grecia. Cresterea deficitului comercial. Importam mai mult decat exportam. Cresterea defictiului de cont curent. Risipa si furtul din banul public facut de PSD a ADAUGAT la datoria publica 75 de miliarde lei in acesti trei ani", a scris, duminica, Florin Catu pe Facebook, potrivit News.ro.