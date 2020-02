Premierul Ludovic Orban a reiterat, in interventia sa la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", sprijinul Romaniei pentru atingerea cat mai curand posibil a unui acord politic privind viitorul buget european, care sa permita demararea la timp a urmatoarelor programe si proiecte cu finantare europeana.

Prim-ministrul Ludovic Orban a participat, sambata, la Beja, Portugalia, la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", eveniment gazduit de prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa. La Summit au participat sefi de stat, de guvern si ministri din statele membre ale Grupului, precum si comisarii responsabili pentru buget si pentru politica de coeziune.

In interventia pe care a sustinut-o, prim-ministrul Romaniei a reliefat importanta agrearii unui buget ambitios, capabil sa ofere Uniunii resursele necesare pentru atingerea obiectivelor reflectate in Agenda Strategica, dar, in acelasi timp, realist din punct de vedere al necesitatii de a asigura un echilibru intre obiectivele de crestere si convergenta si raspunsul la noile provocari la nivel european. Totodata, el a reiterat sprijinul Romaniei pentru atingerea cat mai curand posibil a unui acord politic privind viitorul buget european, care sa permita demararea la timp a urmatoarelor programe si proiecte cu finantare europeana, se arata intr-un comunicat transmis duminica Agerpres.

Premierul a evocat contributia de necontestat a politicii de coeziune si a politicii agricole comune in procesul de recuperare a decalajelor de dezvoltare si atingerea unor conditii echitabile pentru toate statele membre, astfel incat sa fie create premisele unei Uniuni mai competitive, ale unei Uniuni care sa isi indeplineasca noile obiective stabilite in domeniul schimbarilor climatice.

Orban a facut referire la necesitatea pastrarii politicii de coeziune ca instrument principal de promovare a investitiilor la nivel european si care trebuie sa beneficieze de o finantare corespunzatoare.

Pe langa elementele legate de nivelul alocarilor, acesta a aratat faptul ca viitorul acord trebuie sa contina prevederi care sa permita un nivel mai ridicat de flexibilitate la nivelul statelor membre in programarea si implementarea proiectelor.

Premierul a subliniat, in context, faptul ca politica de coeziune trebuie sa poata oferi un raspuns cat mai eficient nevoilor cu care se confrunta statele membre si regiunile, iar un nivel sporit de flexibilitate in ceea ce priveste concentrarea tematica, precum si stabilirea unor conditii de implementare mai favorabile ar permite acestora sa beneficieze pe deplin de oportunitatile de investitii in cadrul politicii de coeziune, precizeaza sursa citata.

Prim-ministrul Romaniei a facut referire, in interventia sa, si la rolul politicii de coeziune in sustinerea obiectivelor vizand tranzitia catre obiectivul de asigurare a neutralitatii climatice, evidentiind, in context, necesitatea ca resursele propuse pentru sustinerea statelor membre in procesul de tranzitie prin intermediul Mecanismului pentru o Tranzitie Echitabila sa fie complementare alocarilor pentru politica de coeziune si sa nu afecteze indeplinirea obiectivelor de reducere a decalajelor de dezvoltare urmarite prin aceasta politica, mentioneaza Guvernul.

Reuniunea din Portugalia a avut ca principal obiectiv coordonarea statelor prietene ale coeziunii in perspectiva etapelor viitoare ale negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027. Acest demers este cu atat mai relevant in perspectiva reuniunii extraordinare a Consiliului European care se va desfasura la Bruxelles, la 20 februarie, mai arata sursa citata.

Prin mesajele transmise, statele participante la Summit au reafirmat importanta si rolul prioritar pe care politica de coeziune trebuie sa il detina si in viitorul Cadru Financiar Multianual, ca politica menita sa sustina convergenta economica si sociala la nivelul intregii Uniuni. Totodata, participantii la Summit au evidentiat importanta unitatii Grupului "Prietenii coeziunii" in vederea materializarii acestui obiectiv, in etapa finala a negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual.

Statele participante au adoptat o declaratie politica ce transmite un puternic angajament de sustinere a unui buget ambitios, capabil sa asigure indeplinirea prioritatilor pe termen lung ale Uniunii si care sa promoveze convergenta intre statele membre, cu mentinerea rolului central al politicii de coeziune.

Totodata, declaratia subliniaza rolul fundamental si potentialul de adaptare a politicilor europene traditionale, politica de coeziune si politica agricola comuna, in contextul unor provocari in continua schimbare, precum schimbarile climatice, evolutiile demografice, orientarea spre inovare, nevoia de creare de locuri de munca si de crestere a ocuparii.

Prin textul Declaratiei, statele membre semnatare transmit un semnal de alarma cu privire la propunerile de reducere a nivelului de finantare alocat politicii de coeziune in viitorul Cadru Financiar Multianual. Totodata, documentul subliniaza importanta unor conditii de implementare flexibile si adecvate specificului beneficiarilor, conditii care contribuie in mod decisiv la cresterea performantei politicii de coeziune, in special la nivelul regiunilor aflate in circumstante dintre cele mai nefavorabile sub aspectul decalajelor de dezvoltare, informeaza Guvernul in comunicat.

Statele semnatare sustin, totodata, faptul ca anvelopa financiara destinata politicii de coeziune in viitorul Cadru Financiar Multianual nu trebuie sa fie afectata de solutiile avansate pentru finantarea masurilor vizand atingerea neutralitatii climatice, precum Mecanismul pentru Tranzitie Echitabila. Declaratia subliniaza, in context, importanta unui buget ambitios, echilibrat si echitabil, care sa permita continuarea implementarii obiectivelor investitionale ale Uniunii, se mai arata in comunicat.