"O greseala istorica si, in acelasi timp, o lectie istorica", a scris Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook, despre iesirea Marii Britanii din UE.

Liderul PLUS sustine ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta un moment istoric din care avem enorm de multe de invatat.

"Dincolo de emotia starnita de Brexit, atat la cei care au dorit iesirea din Uniunea Europeana, cat si la cei care s-au batut pana in ultima clipa pentru ramanere, acesta este in primul rand un moment de reflectie. Un moment istoric din care avem enorm de multe de invatat. O greseala istorica si, in acelasi timp, o lectie istorica", a scris Ciolos pe pagina sa de Facebook.