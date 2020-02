Claudiu Nasui, vicepresedintele USR, anunta ca formatiunea sa a inceput referendumul intern pentru pozitionarea centru-dreapta.

Deputatul USR sustine ca scopul formatiunii trebuie sa fie reforma reala a sistemului.

Potrivit lui Nasui, prea mult timp succesiunea partidelor la guvernare a insemnat doar o rotatie a cadrelor

"USR a inceput azi referendumul sau intern pentru pozitionarea centru-dreapta.

Ce inseamna asta?

Asta inseamna democratia reala. Fiecare membru USR a primit pe mail un link unde poate vota daca USR sa-si asume o pozitie doctrinara de centru-dreapta modern.

De ce e important sa votam?

Scopul USR nu poate fi sa-i schimbam pe unii cu altii la putere. Scopul USR trebuie sa fie reforma reala a sistemului.

Prea mult timp succesiunea partidelor la guvernare a insemnat doar o rotatie a cadrelor, in care nu s-a schimbat nimic.

Pentru a rupe aceasta rotatie care dureaza de 30 de ani, trebuie sa facem reforme reale.

Centru-Dreapta Modern exact asta este. Asumarea unei viziuni coerente de societate.

O viziune in care romanul este pus efectiv in centru. In care fiecare dintre noi avem dreptul si posibilitatea sa ne alegem scoala, spitalul sau clinica, indiferent de banii pe care ii avem in cont. Directionand finantarea de stat catre institutia pe care o alegem noi. Astfel romanul va fi efectiv in centrul sistemului si va avea el putere in viata lui, nu un politruc.

O viziune in care pastram o parte mai mare din munca noastra, mai ales cei cu salarii mici.

O viziune in care suntem independenti de politruci si baroni locali si in care suntem lasati sa intreprindem linistiti in Romania.

Daca sunteti printre cei peste 20 de mii de membrii USR, votati la referendum. https://www.romaniamoderna.eu/

Daca nu sunteti, nu ezitati si veniti alaturi de noi: https://www.usr.ro/inscriere/", a scris Nasui pe Facebook.