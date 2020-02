Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat sambata ca va candida pentru un nou mandat la PMB, indiferent de numarul tururilor de scrutin de la urmatoarele alegeri locale.

"Indiferent de numarul de zile de vot, trei - patru - cinci - noua, voi fi candidat, pentru ca nu vreau sa fug. Nu am motive sa fug, nu imi este rusine cu activitatea mea, pentru ca vreau sa inchei ceea ce am inceput si vreau sa deschid alte proiecte in mandatul urmator", a declarat Firea, potrivit Hotnews.ro.

Gabriela Firea sustine ca PNL recurge la subterfugii politice pentru a castiga batalia pentru Capitala.

"Conducerea PSD la nivel national, conducerea PSD Bucuresti, dar cred ca cel mai important hotararea mea este de a candida pentru un nou mandat la Primaria Generala a Capitalei si am facut aceasta declaratie in urma consultarii cu colegii si cu familia inainte de a se afla cate tururi - trei, patru, noua - de scrutin vor fi. Prin urmare nu pot sa dau inapoi doar pentru faptul ca din cauza motivatiei evidente oamenii nu sunt atat de valorosi pe cat s-au prezentat si ma refer la cei de PNL. Incearca alte subterfugii politice in ideea ca vor castiga pe aceasta varianta, nu prin programe si prin competenta. Indiferent de numarul de zile de vot - trei, patru, cinci, noua - voi fi candidat pentru ca nu vreau sa fug. Nu am motive sa fug, nu imi este rusine cu activitatea mea, pentru ca vreau sa inchei ceea ce am inceput si vreau sa deschid alte proiecte in mandatul urmator", a adaugat Firea.