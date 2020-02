Fara britanici, Europa este mai saraca si, in acelasi timp, obligata sa traga concluzii, scrie presedintele USR, Dan Barna, sambata, pe pagina sa de Facebook, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

"Marea Britanie nu mai este membra a Uniunii Europene. Fara britanici, Europa este mai saraca si, in acelasi timp, obligata sa traga concluzii. Daca am invatat ceva din experienta ultimilor trei ani si jumatate este ca oamenii trebuie ascultati cu atentie si ca beneficiile apartenentei la UE trebuie comunicate permanent", afirma Barna.

El isi exprima speranta ca "intr-o zi Marea Britanie va reveni in clubul european".

"Speram cu totii ca intr-o zi Marea Britanie va reveni in clubul european, insa prioritatea noastra trebuie sa fie acum protejarea drepturilor europenilor care si-au ales Regatul Unit drept casa. Intre ei, aproape jumatate de milion de romani. Pentru ei trebuie construita o relatie onesta intre Bucuresti si Londra si intre Bruxelles si Londra. Romanii din Regatul Unit stiu ca in Alianta USR PLUS - parlamentari si europarlamentari, toti reprezentantii nostri prezenti si viitori de la orice nivel - vor avea pentru totdeauna un partener si prieten pe care se pot baza. Asta nu se va schimba niciodata", sustine Dan Barna, conform Agerpres.