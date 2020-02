Premierul Ludovic Orban a declarat ca dosarul privind inscrierea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO are toate sansele sa aiba parte de o decizie favorabila.

Premierul a mai afirmat ca inscrierea nu afecteaza "situatia juridica" a sitului: "Ce se va intampla la ICSID depinde de ceea ce s-a intamplat in raporturile dintre companie (n.r. - Gabriel Resources) si statul roman, Guvern, ministere, pana la momentul la care compania a dat in judecata statul roman", potrivit b1.ro.

"Din cate stiu eu, in luna iunie este o sesiune (n.r. - a UNESCO). Sa vedem daca va figura pe ordinea de zi. Dosarul, dupa parerea mea, este un dosar serios si cred ca avem toate sansele sa avem parte de o decizie favorabila. Dupa stiinta mea, minele romane care sunt prezente in situl de la Rosia Montana sunt unice in lume", a declarat Ludovic Orban.