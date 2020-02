Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca efectul Brexit-ului este unul pozitiv pentru ca a dus la cresterea coeziunii Uniunii Europene.

"Efectul este, dimpotriva, unul pozitiv, nu unul negativ, pentru ca a dus la cresterea coeziunii in cadrul Uniunii Europene, a adus la un efect de strangere a randurilor, de aplecare asupra modului de modernizare a institutiilor Uniunii Europene. De aceea, in acest an declansam aceasta conferinta privind viitorul Europei, care se va derula pe un format de doi ani, va fi declansata in timpul Presedintiei croate, deci in primul semestru din acest an, si vom discuta, impreuna cu institutiile europene, cu guvernele statelor membre, cu cetatenii, cu societatea civila, cum sa facem Uniunea Europeana mai eficienta, cum sa facem sa adancim procesul de integrare europeana. Romania sustine acest efort de intarire a integrarii europene, de intarire a Uniunii Europene, astfel incat Uniunea Europeana sa fie mai puternica, mai eficienta, mai aproape de cetatean, sa raspunda mai bine cerintelor legate de prosperitatea si securitatea cetatenilor europeni", a declarat Bogdan Aurescu, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Acesta a adaugat ca dupa preluarea mandatului a reluat demersurile pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, dar ca aceasta discutie are legatura si cu reforma Spatiului Schengen, care trebuie sa se finalizeze in mandatul actualei Comisiei Europene.

"Efortul de a adera la Spatiul Schengen trebuie sa fie continuat. Am inceput aceste demersuri imediat dupa preluarea mandatului, am discutat si cu omologul meu francez, si cu omologul meu german, si cu omologul meu olandez, adica cu statele care au exprimat reticente cu privire la aderarea din diverse motive. (...) Niciunul dintre omologii mei nu a spus nu integrarii Romaniei in Spatiul Schengen. Toata discutia care se poarta in acest moment in legatura cu acest subiect are conexiune si cu reforma Spatiului Schengen, care este o discutie pe care am declansat-o de cativa ani si care trebuie sa se finalizeze in mandatul acestei Comisiei Europene. Asteptam din partea Comisiei Europene sa ne prezinte un plan privind migratia si azilul, pe care sigur il vom analiza, vom vedea unde ne duce si, odata cu discutia pe acest subiect, trebuie sa se finalizeze si procesul de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen, pentru ca el nu face altceva decat sa intareasca securitatea europeana, in ansamblu. (...) Va asigur ca este un demers pe care il facem constant. (...) Cu siguranta partenerii nostri stiu care sunt asteptarile noastre, stiu despre faptul ca in Romania aderarea la Spatiul Schengen este perceputa si ca o forma de reparatie istorica, Romania fiind izolata in timpul perioadei comuniste de restul lumii. Cu siguranta aderarea la Spatiul Schengen reprezinta si, cumva, o forma de reparare istorica, de revenire sau de reconfirmare a unei formule de acces liber la restul spatiului comunitar, la spatiul occidental ale carui valori noi le impartasim", a mai spus Bogdan Aurescu.