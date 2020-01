Cristian Anton, presedintele USR Olt, a anuntat, joi, ca a demisionat din partid, dupa ce a fost prins conducand masina desi avea permisul suspendat.



Acesta a anuntat pe pagina sa de Facebook, faptul ca demisioneaza din partid si explica decizia: "desi aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urma sa il recuperez) si nemaiavand rabdare am condus totusi masina personala pentru a-mi lua fetitele de la scoala", potrivit Hotnews.

"Astazi (joi – n.r.) este o zi trista pentru mine pentru ca trebuie sa imi anunt demisia din USR! Din pacate am luat o decizie gresita pe care mi-o asum in totalitate: desi aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urma sa il recuperez) si nemaiavand rabdare am condus totusi masina personala pentru a-mi lua fetitele de la scoala. Am fost oprit de un echipaj al politiei rutiere si mi s-a intocmit un dosar pentru conducere fara permis. Am incredere in Politia rutiera ca si-au facut datoria. In aceasta situatie eu am fost cel care nu a respectat legea si vina imi apartine", a scris liderul USR Olt pe pagina sa de Facebook.