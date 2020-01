Am convingerea ca motiunea de cenzura va trece si Guvernul Orban va pica, a declarat secretarul general al PSD, Paul Stanescu.



Social-democratul este de parare ca PSD va intra din nou la guvernare.

"Sunt foarte onorat ca sunt astazi, aici, la prietenul meu Niculae Badalau si la cea mai puternica organizatie, pentru ca in ultimele doua cicluri de alegeri organizatia PSD Giurgiu nu s-a batut pentru un loc pe podium, ci pentru locul unu, cu Teleorman si cu Olt, asa ca e greu sa va dea cineva sfaturi din punct de vedere politic. Acum, cel mai important pentru noi este ca motiunea de cenzura pe care am depus-o astazi sa treaca. Eu am convingerea ca va trece si Guvernul va pica. Asa cum am auzit, astazi aici aveti 90% din drumuri asfaltate, apa, canal, deci un judet in care s-a muncit si de aceea votul s-a intors. (...) Daca ati facut atatea lucruri bune, totusi nu ati avut mana prea buna la parlamentare, pentru ca un deputat a plecat pe la Neamt si altul a plecat la alt partid si e esential ca parlamentarii alesi sa fie printre noi, pentru ca fiecare vot se numara si foarte mult tin la lucrul acesta, ca parlamentarii alesi sa fie fideli organizatiei din care fac parte. E jenant sa iei un deputat si sa se mute dintr-un judet in altul, mai jos de atat ce poate sa fie, dar daca vom fi solidari vom castiga alegerile", a declarat Paul Stanescu, potrivit Hotnews.