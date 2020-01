Alina Gorghiu, vicepresedinte al Senatului, anunta o initiativa legislativa care prevede ca romanii din Diaspora sa poata vota timp de trei la alegerile parlamentare.



Proiectul a fost depus de Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu si Florin Roman.

"PNL propune vot de vineri si la Parlament!!!

Pentru ca ne pasa de milioanele de romani din Diaspora si de drepturile lor electorale.

Si pentru ca anul 2020 are sansa, cu guvernarea PNL, sa devina emblematic pentru cum Romania se ingrijeste de cetatenii sai, oriunde acestia se afla.

Sunt argumentele solide care au stat la baza celei mai recente initiative legislative initiata impreuna cu doi colegi parlamentari, Daniel Fenechiu si Florin Roman. Concret, propunem extinderea masurilor legislative pentru buna organizare a alegerilor in diaspora luate la alegerile pentru Presedintele Romaniei in anul 2019 si la alegerile parlamentare.

Doar asa se pune capat unei lungi perioade de umilinte la scrutinele pentru romanii cu drept de vot din strainatate", a anuntat liberala pe pagina sa de Facebook.