Presedintele PSD Dolj, europarlamentarul Claudia Manda, a anuntat vineri, la Craiova, ca organizatia pe care o conduce va trimite la Congresul National al partidului cei mai multi delegati, respectiv 70.



Manda a precizat, in cadrul Conferintei extraordinare pentru alegerea delegatilor la Congresul National, ca acestia sunt membrii Biroului Politic Judetean, cei ai Biroului Politic Municipal si primarii din judet alesi in ordine descrescatoare, in functie de rezultatele obtinute la ultimele alegeri.

"Avem cel mai mare numar de delegati la Congres, 70, urmatorii dupa noi sunt 60, si mai sunt si mai mici, asta pentru ca este vorba despre munca si valoarea fiecaruia dintre voi. Nu e rezultatul vreunei negocieri, sunt efectiv rezultatele pe care organizatia de la Dolj le-a obtinut. Delegatii la Congres ar trebui sa voteze una dintre motiuni care le garanteaza ca astfel de greseli nu se vor mai repeta. (...) Eu va spun ca ar trebui sa ne pregatim de alegeri, si nu locale, inclusiv anticipate. In peste 90% din localitati stim exact care sunt candidatii nostri, in discutia pe care am avut-o cu primarii am hotarat clar ca vom sustine o motiune de cenzura si vom face tot ce depinde de noi. (...) Noi vrem alegeri anticipate, noi ne batem sa nu schimbam regula jocului in timpul jocului nu pentru ca ne e frica, ci pentru ca e nedemocratic si, clar, cei de la putere trebuie sa plece cat mai repede de la putere si sa ne intoarcem la popor ca sa ne spuna poporul cine trebuie sa guverneze si ce masuri doresc de acum incolo", a spus Manda, potrivit Agerpres

La Conferinta extraordinara a PSD Dolj au participat presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, presedintele organizatiei municipale Craiova, Lia Olguta Vasilescu si presedintele Consiliului Judetean, Ion Prioteasa.