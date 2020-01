Senatorul PSD Eugen Teodorovici a anuntat ca nu a semnat motiunea de cenzura initiata de colegii sai de partid impotriva Guvernului Orban.



"Pot sa va spun sigur ca nu am semnat aceasta motiune de cenzura pentru ca nu imi este foarte clar avantajul depunerii acestei motiuni astazi, mai ales invocand aceasta lege pentru schimbarea regulilor electorale. PSD trebuie sa foloseasca acest instrument democratic – motiunea de cenzura -, dar eu spun ca ar fi fost foarte multe motive pana astazi de a depune o motiune de cenzura. Am sentimentul ca prin motiune de cenzura, PSD grabeste calea alegerilor anticipate pe care si le doresc PNL si Klaus Iohannis", a declarat Eugen Teodorovici, pentru psnews.ro, potrivit b1.ro.

Totodata, acesta a lansat si un atac direct la adresa actualului presedinte interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

"Potrivit statutului aprobat de Congres, eu ar trebui sa fiu acum presedintele partidului. Nu o spun eu. O spune acest statut pe care toti membri Congresului l-au respectat. O sa vad exact daca o sa merg sau nu in instanta cu aceasta incercare de a clarifica cine are dreptate. Mie imi plac foarte mult lucrurile transant discutate. Daca as merge in instanta si as castiga, cred ca cei care au votat in CEX aceasta schimbare contra statutului, ar trebui sa plece din partid. Daca ei vor castiga, atunci plec eu din partid", a mai spus Teodorovici.