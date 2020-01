Presedintele ALDE a spus printr-o postare pe Facebook ca a crezut pana in ultimul moment ca aceasta schimbare nu va avea loc si spera ca politicienii britanici sa isi exprime dorinta de a ramane alaturi de asociatii din Uniunea Europeana.

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus printr-o postare pe Facebook ca a crezut pana in ultimul moment ca aceasta schimbare nu va avea loc si de asemenea a mentionat faptul ca spera ca politicienii britanici sa isi exprime dorinta de a ramane alaturi de asociatii din Uniunea Europeana.

„Ziua de 31 ianuarie 2020 va ramane in istoria Europei ca o zi trista. Pentru ca este ziua in care intra in vigoare acordul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana. E un moment bun sa reflectam cum a inceput ceea ce eu consider a fi un dezastru. A inceput din dorinta unui partid politic de a-si intari pozitia politica provocand un referendum asupra apartenentei Marii Britanii la UE. Erau siguri ca vor castiga acest referendum in detrimentul altora, care militau pentru iesirea din Uniune. Ce nu au luat in calcul initiatorii referendumului a fost ca britanicii o sa fie manipulati consistent pe retelele sociale de catre actori pe care doar ii banuim. Manipulati sau nu, faptele raman fapte: britanicii au votat pentru iesirea din Uniune, iar acum ne aflam in fata unui eveniment istoric ale carui consecinte nu le putem inca anticipa", a anuntat Tariceanu printr-o postare pe retelele de socializare.

Tariceanu a mentionat ca intelege "frustrarea si furia" care tine de biocratia de la Buxelles, dar accepta cu greu ideea ca britanicii, "care pastrau echilibrul politic al Europei, au ales sa paraseasca Uniunea".

„Respect decizia cetatenilor britanici, dar recunosc ca am facut parte din randul celor care am sperat pana in ultima clipa ca aceasta plecare nu va avea loc. M-am inselat. Pe moment, Marea Britanie va parasi spatiul comunitar. Raman in randul celor care isi pun ultimele sperante in cei peste 3,5 milioane de cetateni ai UE, printre care si aproape o jumatate de milion de romani, care au ales sa-si faca din Marea Britanie a doua casa. Ei sunt speranta noastra ca flacara Uniunii Europene va ramane vie in Londra, Manchester sau Liverpool. Ei sunt garantia ca peste 3,5 milioane de punti ii vor opri pe britanici sa se insularizeze cu adevarat", a mai adaugat acesta, potrivit antena3.ro.

Citeste si: Klaus Iohannis: "Romani din Regatul Unit vor putea continua si dupa...

Presedintele ALDE spera ca Marea Britanie sa revina cat mai curand in Uniunea Europeana.