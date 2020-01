Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, s-a prezentat vineri dimineata la DNA, el afirmand ca a venit in fata procurorilor anticoruptie din proprie initiativa.



"Este o minciuna faptul ca am fost invitat, chemat, intr-un fel sau altul, la DNA. Nu, am fost din proprie initiativa pentru a ma pune la dispozitia organelor de ancheta. (...) Sunt un ministru care nu pot fi acuzat si nu vreau sa accept sa fiu acuzat vreodata de coruptie, intr-un fel sau altul", a declarat Ion Stefan, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Ministrul Dezvoltarii a explicat ce a determinat venirea sa la DNA.

"In cadrul unei emisiuni, aseara, domnul Cristescu (social-democratul Radu Cristescu - n.r.) m-a acuzat ca as avea relatii neprincipiale cu un cetatean din Satu Mare, care a facut o tranzactie cu Consiliul Judetean Satu Mare, care a primit printr-o hotarare de guvern, HG 974, o suma de bani de la Guvernul Romaniei pentru cumpararea Bibliotecii judetene din Satu Mare. Si, de aici, ca tranzactia de la Satu Mare s-a facut nu stiu cum si asa mai departe. Eu nu am fost in emisiune, ci am inteles, prin telefon, ca eram acuzat ca, vezi Doamne, sunt intr-o relatie neprincipiala cu unul dintre actionari sau ... nu stiu exact ce e acolo. Si atunci, pentru a lamuri situatia, l-am invitat pe domnul Cristescu la DNA, la ora 8,00, sa ne intalnim, daca dansul are dovezi, are vreo vorba, cea mai mica informatie ca eu as fi, intr-un fel sau altul, ca as avea vreo legatura cu acest caz - atunci eu sunt dispus sa renunt la imunitate, sa fiu cercetat, sa se faca lumina in acest caz", a precizat Ion Stefan.

Ministrul a adaugat ca "prea mult, in ultimii 30 de ani, s-a tratat cu superficialitate banul public".

"Banul public trebuie cheltuit cu eficienta. De cand am ajuns ministrul Lucrarilor Publice am folosit Corpul de control al ministrului pentru a verifica toate lucrarile din Romania executate prin PNDL. Eu inteleg ca prin retragerea de la finantarea, prin reducerea a sute de milioane de lei poate, de multe ori, nepusi in opera, am nemultumit pe multi, dar, de aici si pana a ma acuza ca eu cunosc pe cineva este o mare nebunie. (...) As vrea sa stiti ca voi continua si Ministerul Lucrarilor Publice va continua controalele in teritoriu pentru identificarea neregulilor din executarea acestor lucrari prin Programul National Dezvoltare Locala 1 si 2. Chiar daca vor fi multi nemultumiti, chiar daca se vor hotari sa faca corp comun impotriva ministrului Lucrarilor Publice nu voi da un centimetru inapoi. Aceste controale vor continua", a spus Ion Stefan.

Intrebat care a fost concluzia vizitei sale la DNA si ce i-au transmis procurorii anticoruptie, ministrul a raspuns: "Ce s-a intamplat astazi la DNA este o discutie intre mine si organele de ancheta, nu va pot face publica aceasta discutie".

El a mentionat ca nu a depus plangere penala impotriva celui care i-a adus acuzele legate de Satu Mare.

"Nu ma ocup cu plangeri penale, eu vreau sa elucidez cazul. (...) Eu ma ocup de mine si de Ministerul Lucrarilor Publice. Deci, eu vreau sa fiu cercetat, vreau sa ma pun la dispozitia organelor de ancheta pentru a anula orice suspiciune ce ar putea plana asupra activitatii Ministerului Lucrarilor Publice. Ministerul Lucrarilor Publice nu va participa la intelegeri pe sub masa. Ceea ce s-a intamplat pana acum cu fostii conducatori ai acestui minister, cu Dragnea, cu alde Shhaideh si asa mai departe nu se mai intampla astazi", a mai declarat Ion Stefan.