Avocatul Poporului (AP) a sesizat CCR cu exceptie de neconstitutionalitate cu privire la legea care elimina pensiile speciale adoptata de Camera Deputatilor, Renate Weber afirmand ca sunt "motive multiple de neconstitutionalitate".



"Sunt doua motive mari pe care le-am invocat noi in aceasta exceptie de neconstitutionalitate - o data e faptul ca nu s-au respectat prevederile clare din Constitutie cu privire la componenta Parlamentului in momentul in care se modifica Statutul senatorilor si deputatilor. Constitutia e foarte clara. E nevoie de sedinta camerelor reunite, or aici a fost vorba doar de votul Camerei Deputatilor, iar pe de alta parte celalalt motiv e nerespectarea deciziilor anterioare ale Curtii Constitutionale", a declarat, pentru Agerpres, Avocatul Poporului, Renate Weber.

Printre acestea, Weber a mentionat decizii CCR care privesc magistratii si judecatorii Curtii de Conturi.

"Sunt motive multiple de neconstitutionalitate (...) am avut sesizari de la diverse categorii profesionale si analizand am constatat ca sunt probleme mari de neconstitutionalitate", a spus Weber.

Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale.