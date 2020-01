Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, propune eliminarea tuturor pensiilor speciale sau impozitarea lor.



Cseke Attila este de parere ca legea care elimina pensiile speciale produce noi discriminari. Astfel, el propune doua solutii la problema pensiilor speciale:

"Daca discutam de eliminarea pensiilor, atunci trebuie sa fim principiali si trebuie sa fim pentru eliminarea tuturor categoriilor, nu putem face discriminare. Daca acest lucru nu se doreste de catre majoritate, atunci am propus credem noi un alt principiu corect si am pornit de la o situatie care iarasi s-a creat in sistemul bugetar si anume aceea ca salariul presedintelui Romaniei nu este in varful ierarhiei salarizarii. Legat de acest principiu care ar trebui sa functioneze, am spus ca toate veniturile din indemnizatii speciale sau pensii speciale, care depasesc ca valoare indemnizatia presedintelui Romaniei ca seful statului sa fie impozitate cu 90, chiar 99%. Sa nu mai avem pensii care depasesc salariul presedintelui Romaniei. Este ilogic intr-un stat ca deasupra salariului presedintelui Romaniei sa fie alte categorii de bugetari, care sa aiba pensii mai mari", a declarat liderul UDMR la rfi.ro.