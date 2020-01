Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca Romania poate sa piarda 40% din capacitatea de generare a energiei electrice in urma programului de decarbonizare prevazut de Pactul Ecologic European.



Europarlamentarului PMP sustine ca obiectivele Green Deal nu sunt clare.

"In general, intr-o politica europeana, cand stabilesti obiectivele, stabilesti si mijloacele financiare. In momentul acesta, Pactul este doar un exercitiu politic al Comisiei. Este responsabilitatea Comisiei sa demonstreze ca isi poate aduce contributia si poate sa vina cu solutii pentru toate statele membre. In momentul in care Comisia va veni cu propuneri concrete, Romania va trebui sa fie coerenta cu ea insasi si sa-si stabileasca parametrii de negociere. Este un exercitiu deosebit de important prin care Romania trebuie sa isi impuna propria strategie de dezvoltare. Dar marea intrebare este: are Romania o astfel de strategie?

Romania risca sa piarda 40% din capacitatea de generare a energiei electrice ca urmare a programului de decarbonizare prevazut de Green Deal. Cele mai afectate sunt CE Oltenia si Hunedoara. In Romania, gazul natural ar putea contribui la facilitarea tranzitiei catre o economie decarbonizata. Fara investitii in proiecte de gaz, Romania si alte state membre s-ar vedea in imposibilitatea respectarii noilor tinte europene privind emisiile de carbon. Mai mult, energia nucleara ar trebui sa fie tratata serios, tinand cont de un inalt standard de securitate nucleara.

Romania are in primul rand nevoie de o foaie de parcurs clara pentru a putea trece in mod realist la industria verde, cu emisii reduse de carbon, prin intermediul energiei nucleare. Si da, trebuie sa fim atenti la coerenta. Daca impunem industriei siderurgice scaderea emisiilor de carbon, dar, in acelasi timp, importam produse din otel din tari precum Turcia, India, China sau Ucraina, in care nu se respecta standardele, nu am rezolvat nimic. Trebuie sa avem grija de coerenta politicilor nationale, dincolo de frontiere. Avem nevoie de politici care iau in considerare obstacolele atat la nivel tehnic cat si social. Altfel, riscam ca acest Pact sa devina un act de sabotaj impotriva tarii noastre", a declarat Traian Basescu pentru financialintelligence.ro.

Potrivit Ursulei von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, pactul ecologic european ne va ajuta sa reducem emisiile si sa cream noi locuri de munca.

"Pactul ecologic european este noua noastra strategie de crestere. Ne va ajuta sa reducem emisiile si sa cream in acelasi timp locuri de munca", a declarat Ursula von der Leyen, informeaza Comisia Europeana.

Totodata, Frans Timmermans este de parere ca pactul va contribui la imbunatatirea bunastarii oamenilor.

"Propunem o tranzitie verde si incluziva pentru a contribui la imbunatatirea bunastarii oamenilor si la asigurarea faptului ca generatiile viitoare vor avea o planeta sanatoasa", afirma Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene.