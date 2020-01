Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, dupa ce Guvernul si-a asumat raspunderea pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi, ca asteapta "cu indiferenta" motiunea de cenzura anuntata de social-democrati.





Orban sustine ca motiunea de cenzura nu are nicio sansa sa treaca.

"Astept cu indiferenta motiunea de cenzura. In momentul in care am decis sa ne angajam raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, am fost perfect constienti ca PSD va depune motiune de cenzura.

In ce ne priveste, ne prezentam cu fruntea sus, ne-am pus mandatul pe masa - si cred ca asta arata ceva despre Guvernul PNL - pentru a gasi o solutie pe care o asteapta peste 82% dintre cetatenii romani, si anume alegerea democratica a primarilor prin sistemul de alegere in doua tururi. Nu cred, sincer, dupa evaluarea pe care o am astazi, ca motiunea de cenzura are sanse de succes", a declarat Ludovic Orban, potrivit b1.ro.