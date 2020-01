Politica • 29 Ianuarie 2020 • 15:21 15:21 Lectura de un minut

Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca se va prezenta, miercuri, la Parchetul General, in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator.



Liderul ALDE a afirmat ca are tot interesul de a colabora cu justitia. "Detalii pot da dupa ce ma voi duce astazi la Parchet si voi studia dosarul. Din ceea ce a aparut in presa am aflat ca sunt acuzat de abuz in serviciu in legatura cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator. Nu presedintele Senatului este cel care decide daca un senator isi pastreaza calitatea de membru al Senatului sau si-o pierde. Acest lucru se face in urma unei proceduri pe care am indeplinit-o pe baza regulamentului, iar decizia se ia de catre plenul Senatului. Banuiesc ca aceasta este speta", a declarat Calin Popescu Tariceanu, in Parlament, potrivit stiridiaspora. Totodata, el sustine ca Parchetul General nu cunoaste prevederile legale. "Aici e vorba de o confuzie sau necunoastere a prevederilor legale de catre cei de la Parchet. Ma voi duce la Parchet. Am tot interesul sa colaborez cu justitia pentru lamurirea acestor chestiuni", a completat Tariceanu. Citeste si: Turcan: Avem un Parlament defect, controlat ilegitim de PSD

