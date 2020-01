Kelemen Hunor a afirmat, marti seara, ca PNL va pierde mandate prin revenirea la alegerea primarilor in doua tururi.



Potrivit liderului UDMR, liberalii nu vor intra in turul doi in Capitala, batalia fiind intre PSD si USR.

"Va pierde si PNL si stiu si liberalii ca pierd. Nici nu intra in Bucuresti in turul doi”, a spus Kelemen Hunor, la Realitatea Plus, potrivit Hotnews.

Hunor considera ca nu exista niciun argument "sa schimbi in timpul jocului regulile".

"Capitala apartine USR-ului. Probabuil va intra cu PSD si USR va castiga. Care e miza pentru PNL? Nu exista niciun argument sa schimbi in timpul jocului regulile si nu este democratic", a mai spus Kelemen Hunor.