Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca a redus numarul demnitarilor din MMPS, "de la 424 posturi existente in prezent la 323".

"Daca faci din subiectul reorganizarii unei institutii publice o prioritate, cam 2 luni dureaza evaluarea situatiei, depasit etapa lui 'Nu se poate', analiza optiunilor, comparatia cu structuri similare din alte tari, consultarea cu toti cei care doresc sa se implice, procedura de avizare. Nu este o experienta pe care sa o inveti dintr-o carte, dar daca te apleci cu seriozitate pe subiect si esti determinat sa iei decizii, se poate.

Ieri, Guvernul a aprobat noua organigrama a MMPS. Am redus numarul demnitarilor, cabinetele demnitarilor respectiv am eliminat posturile de directori generali. De la 424 posturi existente in prezent la 323. De la 40 posturi de conducere la 28. In ultimii ani, sub motivatia cresterii veniturilor, tendinta a fost sa se incurajeze promovarile. Functiile insemnau, de multe ori, puterea semnaturii. Angajatii pregatesc lucrarile.

Schimbarea pe care am dus-o pana la final in Ministerul Muncii nu trebuie sa se opreasca aici. Evaluarile competentelor si, mai ales, a eficientei #lamunca trebuie facute serios. O spun direct, cu toate ostilitatile din sistem pe care le atrag, nu se lucreaza eficient. Exista o stare de confort si o lipsa de asumare care inhiba pe cei care au dispozitie sa faca treaba. Este nevoie de multe ingrediente pentru a face administratia performanta. Mergem mai departe.

Lucram acum la schimbarile din ANOFM, IM, ANPIS si CNPP. Caut sa duc activitatea Ministerului Muncii inspre eficienta", a scris pe Facebook Violeta Alexandru.