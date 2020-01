Raluca Turcan, vicepremier, a anuntat ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi.

"Ne angajam raspunderea pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi ca sa garantam romanilor dreptul de a avea o administratie locala legitima si competenta!

Romanii vor ca primarii sa fie alesi cu o majoritate consistenta, de 50% +1 din voturi, nu cu procente ridicol de mici. Fara aceasta lege, oamenii nu vor putea schimba primarii de care sunt nemultumiti. Ne-am asigurat ca nu se va mai face turism electoral. Nu trebuie sa mai acceptam ca o primarie sa fie castigata cu doua-trei autobuze de 'flotanti'.

Pentru a democratiza Romania, ne-am pus mandatul pe masa prin procedura angajarii raspunderii in Parlament. Suntem pregatiti pentru o eventuala motiune de cenzura. Avem de partea noastra romanii de buna-credinta.

Ne-am asigurat ca procedura angajarii raspunderii a fost transparenta si am acceptat amendamente ale partidelor parlamentare.

Astfel, am decis ca:

- Cei care candideaza independent pentru functiile din administratia locala sa poata candida cu jumatate din semnaturile necesare pentru partidele politice;

- Am adus clarificari legate de reprezentantii grupului minoritatilor nationale in birourile electorale, prezenta observatorilor in sectia de votare si a persoanelor straine in preajma;

- Viza de 'flotant' sa nu se poata obtine cu mai putin de 60 de zile pana la data alegerilor, pentru a preintampina deturnarea rezultatului votului.

In ziua alegerilor, este important ca fiecare roman sa-si exercite dreptul de vot fara teama si fara presiune din partea primarilor in functie", a precizat pe Facebook Raluca Turcan.