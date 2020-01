Vicepremierul Raluca Turcan este de parere ca Parlamentul este unul "defect, controlat ilegitim de PSD" si trebuie incheiata aceasta situatie prin alegerile parlamentare.

"Am auzit multi sceptici de serviciu ca pun la indoiala fie utilitatea alegerilor anticipate, fie posibilitatea declansarii lor. Si unii, si altii ar trebui, totusi, sa se intrebe: ce faci daca orice masura menita sa modernizeze Romania este sabotata printr-o vasta retea pesedista plantata in toate institutiile publice?

Suntem exact intr-o astfel de situatie. Avem un Parlament defect, controlat ilegitim de PSD. Este un Parlament aflat la cheremul unor politicieni vremelnici, care isi servesc propriile interese. Am derapat demult si de prea multe ori in ultimii trei ani. Ce facem? 'Merge si-asa' inca aproape un an? Sau punem punct si o luam de la capat cu alegeri parlamentare cat mai repede cu putinta?", a scris Raluca Turcan pe Facebook.